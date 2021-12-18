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السبت، 18-12-2021 09:37 ص

منطقة الباقورة الأعلى.. تعرف على معدلات الهطول في المملكة منذ امس

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الوكيل الإخباري - سجلت معدلات الهطول المطري خلال 24 ساعة الماضية في الأردن تفاوتاً بالنسب.

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وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" إن منطقة الباقورة سجلت أعلى هطول مطري وصل إلى 17.6 ملم. 


وبيّن آل خطاب، أن مدينة السلط جاءت بالترتيب الثاني وسجلت 14.3ملم، وتلتها منطقة الريان 10.0ملم، ومن ثم راس منيف 9.8 ملم. 


واضاف ان منطقة حدائق الحسين في العاصمة عمان سجلت 9.5 ملم، كما سجلت مدينة إربد 5.0 ملم، ومنطقة القويسمة 6.5 ملم. 


وتشير الخرائط الجوية أن المملكة على موعد مع منخفض جوي ماطر مصحوب بالرعد الاثنين المقبل، وتوقعات أن تكون الهطولات مصحوبة بالرعد ليلاً مع تساقط زخات من البَرَد.

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