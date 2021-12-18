منطقة الباقورة الأعلى.. تعرف على معدلات الهطول في المملكة منذ امس

الوكيل الإخباري - سجلت معدلات الهطول المطري خلال 24 ساعة الماضية في الأردن تفاوتاً بالنسب.

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وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" إن منطقة الباقورة سجلت أعلى هطول مطري وصل إلى 17.6 ملم.



وبيّن آل خطاب، أن مدينة السلط جاءت بالترتيب الثاني وسجلت 14.3ملم، وتلتها منطقة الريان 10.0ملم، ومن ثم راس منيف 9.8 ملم.



واضاف ان منطقة حدائق الحسين في العاصمة عمان سجلت 9.5 ملم، كما سجلت مدينة إربد 5.0 ملم، ومنطقة القويسمة 6.5 ملم.