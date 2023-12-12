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الثلاثاء، 12-12-2023 09:07 ص

تدهور مركبة شحن على طريق العدسية أمس

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الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع 3 حوادث تصادم وتدهور لمركبات خلال الـ 24 ساعة الماضية 

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وبالتفاصيل ، اوضحت الدوريات الخارجية خلال تقريرها المروري انها تعاملت مع حادث تصادم لمركبتين قبل جامعة الزرقاء باتجاه المفرق، ولم ينتج عنه أي إصابات.

واضافت انها تعاملت مع حادث تدهور لمركبة شحن -تريلا- على الطريق الصحراوي، أسفر عن إصابة متوسطة للسائق.

وبينت انها تعاملت مع حادث تدهور لمركبة شحن -تريلا- محملة بالأخشاب على طريق العدسية نتج عنها اعاقة جزئية لحركة السير نتيجة سقوط المادة  على الطريق وتم التعامل مع الحادث ورفع العائق

 




 

 


 

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