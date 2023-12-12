تدهور مركبة شحن على طريق العدسية أمس

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع 3 حوادث تصادم وتدهور لمركبات خلال الـ 24 ساعة الماضية



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وبالتفاصيل ، اوضحت الدوريات الخارجية خلال تقريرها المروري انها تعاملت مع حادث تصادم لمركبتين قبل جامعة الزرقاء باتجاه المفرق، ولم ينتج عنه أي إصابات.



واضافت انها تعاملت مع حادث تدهور لمركبة شحن -تريلا- على الطريق الصحراوي، أسفر عن إصابة متوسطة للسائق.



وبينت انها تعاملت مع حادث تدهور لمركبة شحن -تريلا- محملة بالأخشاب على طريق العدسية نتج عنها اعاقة جزئية لحركة السير نتيجة سقوط المادة على الطريق وتم التعامل مع الحادث ورفع العائق