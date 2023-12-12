الأمن يحذر سالكي طريق اتوستراد عمان -الزرقاء

الوكيل الإخباري- حذرت ادارة الدوريات الخارجية سالكي طريق اتوستراد عمان - الزرقاء -تحويلة ابو صياح - باخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بارشادات رقباء السير جراء اغلاق مسرب كامل ناتج عن حادث تصادم لحافلة وجاري التعامل مع الحادث ورفع العائق . اضافة اعلان





واضافت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري ان حركة السير على الطرق الخارجية صباح اليوم نشطة وانسيابية كطريق اربد عمان والطريق الصحراوي وشارع المية باتجاه المطار .



واشارت ان هناك تشكل للضباب على طريق جابر ومدى الرؤية من 150-200 متر والمنطقة الحرة وطريق الازرق -منطقة العمري- ، المناطق الجنوبية - منطقة القطرانة - ، و رأس النقب .

