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الثلاثاء، 12-12-2023 08:33 ص

الأمن يحذر سالكي طريق اتوستراد عمان -الزرقاء

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الوكيل الإخباري- حذرت ادارة الدوريات الخارجية سالكي طريق  اتوستراد عمان - الزرقاء -تحويلة ابو صياح -  باخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بارشادات رقباء السير جراء اغلاق مسرب كامل ناتج عن  حادث تصادم لحافلة  وجاري التعامل مع الحادث ورفع العائق .اضافة اعلان


واضافت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري ان حركة السير على الطرق الخارجية  صباح اليوم نشطة وانسيابية كطريق اربد عمان والطريق الصحراوي وشارع المية باتجاه المطار .

واشارت ان هناك تشكل للضباب على طريق جابر ومدى الرؤية من 150-200 متر والمنطقة الحرة وطريق الازرق -منطقة العمري- ، المناطق الجنوبية - منطقة القطرانة - ، و رأس النقب .

 




 

 


 

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