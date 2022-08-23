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الثلاثاء، 23-08-2022 05:22 م

مها علي أمين عام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

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الوكيل الاخباري - اختارت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي لتولي مهمة الأمين العام للجنة، خلفا للدكتورة سلمى النمس، التي انتقلت للعمل مديرة لمركز المرأة في الأسكوا في بيروت.

وتعد اللجنة الوطنية، بموجب قرار تشكيلها الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/1996، الجهة المرجعية المعنية بقضايا المرأة ونشاطاتها في القطاع الحكومي، وتمثل الأردن في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة.

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