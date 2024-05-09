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الخميس، 09-05-2024 02:54 م

إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن400 أسرة خلال شهر نيسان

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الوكيل الاخباري- بين التقرير الشهري الصادر عن صندوق المعونة الوطنية  ان 10,155  أسرة استفادت من برامجه المعتمدة خلال شهر نيسان  لعام 2024م  .

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وأضاف الصندوق في تقريره أن برنامج المعونات المالية المتكررة استفاد منه 562 أسرة جديدة , وفيما يتعلق ببرنامج الدعم النقدي الموحد تم شمول ( 8653 ) أسرة جديدة من أصل( 15 الف) أسرة مستهدف ادخالهم في البرنامج حتى نهاية عام 2024 حسب المؤشرات المعتمدة في ترتيب الأسر لدى الصندوق .


وأوضح الصندوق أن برنامج المعونات الطارئة العادية والفورية انتفع منه ( 722 ) أسرة خلال هذا الشهر , حيث تصرف المعونات الطارئة للأسر المحتاجة التي تمر بظروف استثنائية تتطلب نوعا من الحماية والرعاية العاجلة , واستفاد من برنامج التأهيل الجسماني ( 46 )  أسرة ويهدف هذا البرنامج تطوير قدرات ومهارات الأفراد الذين يعانون من إعاقات أو مشاكل صحية وزيادة قدرتهم الإنتاجية , واستفاد من برنامج التدريب والتشغيل المهني لأبناء الأسر المنتفعة ( 172) أفراد , وفيما يتعلق بايقاف المعونة الشهرية خلال هذا الشهر بلغ ما يقارب ( 400 ) أسرة تم ايقاف مخصصاتها لعدة اسباب اهمهما وفاة المنتفع ،او زواج المطلقة ،او تحسن الوضع المعيشي للأسرة . 


وبلغت نسبة الاستجابة لإستفسارات وشكاوى المتصلين بمركز الاتصال والدعم 93%  .


وأشار الصندوق أن عدد الزيارات الميدانية التي أنجزتها فرقه خلال هذا الشهر لمختلف برامجه بلغت (7039) زيارة ميدانية ضمن مشروع المسح الشامل للأسر المنتفعة من الصندوق .


 




 

 


 

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