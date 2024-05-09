الخميس 09-05-2024
الوكيل الاخباري
 

السنغال.. 11 اصابة إثر انحراف طائرة ركاب عن المدرج قبل إقلاعها

بني مصطفى ترعى الحلقة النقاشية حول العوائق التي تحول دون توظيف المرأة

حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين براميا والسماقة

غالانت يرد على تلميح بايدن بوقف تسليح إسرائيل

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا في الأسبوع الأول من شهر أيار

الخصاونة من مصر: الأردن يرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة

"سندكّ هيبة جيشكم".. القسام تبث استعداداتها لمواصلة الحرب

إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن400 أسرة خلال شهر نيسان

وزير الصحة يفتتح مركزي صحي حي نزال وخشافية الدبايبة الأوليين في العاصمة

حماس تعلن مغادرة وفدها القاهرة عائدا إلى الدوحة

الخميس، 09-05-2024 03:33 م

بني مصطفى ترعى الحلقة النقاشية حول العوائق التي تحول دون توظيف المرأة

b96e8bba-771e-4467-b5e5-985b24f8a766


الوكيل الاخباري- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى اليوم الخميس في الحلقة النقاشية التي نظمها البنك الدولي حول العوائق المتعددة الأوجه التي تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال، والتي اقيمت في شركة اغاتي، بحضور المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن و آنا بيردي - المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي وعثمان ديوني نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لـبرنامج المشرق وهولي بينر الممثلة المقيمة للبنك في الاردن وعدد من المعنيين.

وأكدت بني مصطفى على ان رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين  جاءت بعدد من المحركات لتحقيق الرؤية منها الصناعات عالية القيمة والتي تركز على قطاع الصناعات التحويلية، مبينة ان استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على مبادرة المراة في الصناعات التحويلية  وتم عكسها ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025ضمن قطاع تمكين المرأة، نظرا لان قطاع الصناعات التحويلية هو احد القطاعات الواعدة ونظرا لمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، مشيرة الى ان رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية عابرتين للحكومات.

 وأشارت الى اللجنة الوزارية أطلقت برنامج منح متخصص لدعم إطلاق خدمات  مساندة  في المناطق الصناعية حيث سيتم استهداف المناطق الصناعية في كل من اربد الضليل، والقسطل، والموقر، وسحاب وشرق عمان، مشيرة الى انه يتم حالياً تقييم الطلبات المقدمة للحصول على المنح، مشددة على ان  اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تسعى إلى تسهيل وصول السيدات أصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة إلى التمويل والأسواق وخفض الضمانات، رفع الوعي لدى النساء بآليات الوصول الى التمويل وكيفية متابعة المشاريع وعمل دراسة الجدوى، وتعزيز حضور المرأة وتمثليها في غرف الصناعة وفي النقابات المهنية والعمالية، مبينة انه لا تزال هنالك تحديات كبيرة في القطاع .

وأضافت الى ان هناك مبادرات تركز على النساء صاحبات المشاريع الصغيرة ، اضافة الى نظام المشتريات الحكومية الذي يشجع النساء في الدخول بالعطاءات، كما تم اطلاق محفظة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل بنسبة فائدة 2.5% ، وخلال الربع الاول تم الانتهاء من نصف التمويل لان هناك شروط تشجيعية وميسرة وفترة سماح اكبر.

اضافة اعلان


وقالت ان نسبة الإناث المشتغلات في قطاع الصناعات التحويلية  متقاربة مع نسبة الذكور، لافتتا الى انه سيتم العمل على بناء قدرات العاملين والمشرفين في القطاع الصناعي كما سيتم العمل على تنفيذ حملات توعوية لتشجيع مشاركة النساء في سوق العمل، بالأخص في المصانع تستهدف النساء، والرجال، والأزواج، وأصحاب المصانع، اضافة الى انه سيتم تطوير حزمة فنية متخصصة لتطوير بيئة العمل في القطاع الصناعي وتوفير بيئات آمنة قائمة على التنوع والشمول وتكافؤ الفرص مثل تطوير مدونات سلوك وسياسات داخلية تتبنى تهيئة بيئة عمل آمنة للنساء بما يتماشى مع معايير العمل اللائق والحماية الاجتماعية لتشجيع مزيد النساء العاملات والراغبات في العمل في المصانع.    


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202421151251876302580

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا في الأسبوع الأول من شهر أيار

15-2-3-9

الخصاونة من مصر: الأردن يرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة

65f44647e3033

إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن400 أسرة خلال شهر نيسان

c08333a8-71f4-44a8-8393-93db0b8c6428

وزير الصحة يفتتح مركزي صحي حي نزال وخشافية الدبايبة الأوليين في العاصمة

61f6e4839005b

البريزات: سلطة إقليم البترا ملتزمة بخططها للنهوض بالمنطقة

359018_8_1587277775-787h291hubfxqty1kzgo8ktyigbgybvg3ap7zag1tgc

الضمان الاجتماعي: (4.80) دينارا مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين

أخبار متعلقة
خ

رئيس غرفة تجارة الأردن يدعو لإنشاء منصة عربية للابتكار

9af22c04-86e7-464c-912a-160dea4b4988

مرضى الهيموفيليا في الأردن يطالبون بتوفير العلاج في مستشفيات وزارة الصحة

8ad35db8-84c4-41e3-a654-110c6853ce5d

مديرية الأمن العام تحتفي بيوم العلم

12202327185133369019617

وزير الاتصال الحكومي: الأردن يدعو إلى عدم التصعيد وما حصل مواجهة بين طرفين

661b66a0a31e9

إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران

196-191640-uae-saudi-arabia-shawwal-crescent-survey_700x400

كشف ظروف امكانية رؤية هلال العيد في الأردن بعد مغيب اليوم