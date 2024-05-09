وزير الصحة يفتتح مركزي صحي حي نزال وخشافية الدبايبة الأوليين في العاصمة

الوكيل الاخباري-

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افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الخميس مركز صحي حي نزال ومركز صحي خشافية الدبايبة الأوليين بمحافظة العاصمة بتكلفة بلغت نحو مليون ومئة وخمسون ألف دينار.ويحتوي مركز صحي حي نزال الأولي الذي بلغت تكلفة إنشاؤه 920 ألف دينار من موازنة اللامركزية وبمساحة بناء بلغت نحو 800 متر مربع، على عيادات للطب العام وطب الأسرة وطب الأسنان وتقويم أسنان والأمومة والطفولة والمطاعيم والأشعة ومختبر وقسم للإسعاف والطوارئ، ويقدم المركز خدماته لنحو 400 ألف شخص.فيما يحتوي مركز صحي خشافية الدبايبة، والذي تم إعادة تأهيله من صيانة وتوسعة من موازنة اللامركزية بتكلفة بلغت 225 آلاف دينار، على عيادات للطب العام وطب الأسرة وطب الأسنان والأمومة والطفولة والمطاعيم ومختبر وقسم للإسعاف والطوارئ، ويقدم المركز خدماته لنحو 60 ألف شخص.وأكد الهواري استمرار وزارة الصحة بتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتوسعة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة لها بهدف تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية في كافة مناطق المملكة ورفع مستويات تقديمها وتحقيق رضا متلقي الخدمة.وقال الهواري "على الرغم من الإنجاز الكبير الذي حققته الوزارة خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية لمستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية، إلاّ أنه ما زال أمامنا الكثير من العمل لتطوير هذه البنية التحتية، حيث إن هناك مراكز صحية قديمة ومراكز صحية مستأجرة نسعى جاهدين لإيجاد الوسائل المناسبة والموارد الكافية لاستبدالها بمباني جديدة تلبي الطموح وتمكننا من تقديم الخدمة الصحية الفضلى للمواطن".