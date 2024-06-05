مهم حول طلب شهادة حسن السيرة والسلوك في الأردن

الوكيل الإخباري - قالت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام إنه يمكن الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك عبر الرابط التالي (solouk.jordan.gov.jo).

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وأضافت أن شهادة حسن السيرة والسلوك هي شهادة تصدر عن دائرة المخابرات العامة، وأن الدائرة لا تشترط على أحد الحصول على هذه الشهادة، ولكن هناك بعض السفارات والهيئات العربية والأجنبية في الأردن تشترط الحصول على مثل هذه الشهادة كشرط للحصول على تأشيرات الزيارة لهذه الدول أو متطلبات الإقامة أو العمل فيها، أو غير ذلك.

وأوضحت أن دائرة المخابرات العامة لا تستوفي أي رسوم على اصدار شهادات حسن السلوك والرسوم المطلوبة (بدل طوابع قيمتها 25 قرش وبدل خدمات eFawateercom قيمتها 20 قرش).





