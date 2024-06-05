الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الصناعة والتجارة تطرح عطاءً لشراء كميات من القمح

الأردن يدين إطلاق النار على سفارة الولايات المتحدة في لبنان

مهم حول طلب شهادة حسن السيرة والسلوك في الأردن

الملك يعزي عشيرتي السمان وعودة

إيقاف كل الخدمات الإلكترونية لأمانة عمان من الخميس إلى الجمعة

إزالة اعتداء بسحب المياه من قناة الملك عبدالله في منطقة الكرامة

الأردن والإمارات يدينان سماح الحكومة الإسرائيلية لما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس

مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الـ33 من الجناح العسكري بجامعة مؤتة

شكر وتقدير للخدمات الطبية الملكية وللنطاسي البارع العقيد رازي ابو عنزه الحياصات وفريقه الطبي

استنفار إسرائيلي كبير بالقدس

الأربعاء، 05-06-2024 08:36 م

مهم حول طلب شهادة حسن السيرة والسلوك في الأردن

0L5A1502 - Copy


الوكيل الإخباري - قالت إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام إنه يمكن الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك عبر الرابط التالي (solouk.jordan.gov.jo).

اضافة اعلان

 

وأضافت أن شهادة حسن السيرة والسلوك هي شهادة تصدر عن دائرة المخابرات العامة، وأن الدائرة لا تشترط على أحد الحصول على هذه الشهادة، ولكن هناك بعض السفارات والهيئات العربية والأجنبية في الأردن تشترط الحصول على مثل هذه الشهادة كشرط للحصول على تأشيرات الزيارة لهذه الدول أو متطلبات الإقامة أو العمل فيها، أو غير ذلك.

 

وأوضحت أن دائرة المخابرات العامة لا تستوفي أي رسوم على اصدار شهادات حسن السلوك والرسوم المطلوبة (بدل طوابع قيمتها 25 قرش وبدل خدمات eFawateercom قيمتها 20 قرش).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-05 at 9.29.02 PM

الصناعة والتجارة تطرح عطاءً لشراء كميات من القمح

وزارة الخارجية

الأردن يدين إطلاق النار على سفارة الولايات المتحدة في لبنان

WhatsApp Image 2024-06-05 at 7.29.00 PM

الصفدي ونظيرته السلوفينية يبحثان جهود وقف الحرب في غزة

5202417171850547511088

الملك يعزي عشيرتي السمان وعودة

WhatsApp Image 2024-06-05 at 7.26.37 PM

الملكة رانيا العبدالله تكرّم الفائزين بجوائز التّميُّز التّربوي لدورة العام الحالي

WhatsApp Image 2024-06-05 at 6.58.59 PM

العقيل يودع البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين

أخبار متعلقة
image (17)

بينهم 9 أردنيين .. خروج أطباء متطوعين علقوا في قطاع غزة

649036d1d8c9b

الأمن يحذر السائقين من حوادث السير المفتعلة

1200x630wa

الضريبة: سحب جديد على جوائز تطبيق فواتيري قريبا

file (2)

الأمن يوضح حول النقاط المرورية

313402751_434068532209726_3869177063460681774_n (1)

المهندسين تعقد ملتقى التواصل للمهندسين المدنيين الأحد المقبل

1715083239195

"البلطجة" غير مشمولة بالعفو العام والقضاء يطبق القانون بشدة على 1097 مدانا