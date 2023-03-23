مهيدات: جولات رقابية على أسواق الزرقاء

الوكيل الإخباري -

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قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن كوادر المديرية في محافظة الزرقاء، مستمرة في جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وظروف تخزينها.وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس، أن الجولات التي تشمل جميع محافظات المملكة، تأتي في إطار جهود المؤسسة كجهة رقابية وطنية وخطة عملها لشهر رمضان المبارك، لضمان سلامة ومأمونية غذاء المواطن، في ظل الإقبال المتزايد على شراء المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل.وبين مهيدات أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لضمان انسياب المواد الغذائية في الأسواق، والتزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة عند إعدادها وحفظها وتخزينها، بما في ذلك المخابز وأماكن تخزين التمور ومنتجاتها، والعصائر الطبيعية والمشروبات الرمضانية، واللحوم والدواجن الطازجة والمبردة والمجمدة، إضافة إلى الألبان ومشتقاتها والمأكولات الجاهزة والتمور والمكسرات، والحلويات الرمضانية والقطايف.