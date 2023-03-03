نائب محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة العنف الاجتماعي

الوكيل الاخباري- أكد نائب محافظ الزرقاء متصرف لواء القصبة عاصم النهار، أهمية الجهد الوطني التوعوي المتعلق بمواجهة أعمال العنف الاجتماعي الذي يقوده الحكام الإداريون بالتنسيق مع الشرطة المجتمعية وحماية الأسرة والمجالس المحلية للمراكز الأمنية والإعلام .



وقال النهار لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن مواجهة العنف الاجتماعي يأتي انطلاقًا من دور وزارة الداخلية في الخطة الوطنية التي ترتكز على المشاركة مع الوزارات والجهات المعنية، لا سيما الإعلام في تنسيق جهود الحوار والتفاعل لاحتواء العنف الاجتماعي .

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