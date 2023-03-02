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الكواليت يطالب: حليب الأغنام لتعويض نقص البقري.. ومهيدات: المجفف لصناعة الألبان آمن

الخميس، 02-03-2023 12:25 م

الكواليت يطالب: حليب الأغنام لتعويض نقص البقري.. ومهيدات: المجفف لصناعة الألبان آمن

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - انتقد رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت ما يدار حول ادخال الحليب المجفف (البودرة) في صناعة الألبان، لسد النقص الذي حصل في إنتاج الحليب، إثر نفوق عدد من الأبقار بسبب الحمى القلاعية .

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وقال الكواليت لـ " الوكيل الإخباري" إن البديل عن حليب الأبقار هو حليب الأغنام، موضحاً أنه متوفر محلياً وصحي أكثر وبسعر معقول.


وأشار أن انتاج الأردن اليومي من حليب الأغنام يصل إلى 500 ألف طن، موضحاً أن النقص الحاصل بحليب الابقار وصل إلى 10% تقريباً في المعدل اليومي، وهو ما يمكن أن يعوض بحليب الأغنام.


وأشار إلى أن سعر كيلو حليب الغنم اليوم في السوق يتراوح من 90 قرشاً إلى دينار واحد، مبيناً أنه سعر مقبول ويمكن الاستفادة من الكميات التي تورّد يومياً إلى السوق لتعويض النقص.


من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات ان إدخال الحليب المجفف في صناعة الألبان صالح فنياً ولا يوجد ما يمنع من ذلك إذا اقتضت الحاجة.


وبين مهيدات في تصريحات للاذاعة الأردنية، أن إدخال الحليب المجفف في صناعة الألبان يكون بنسبة محددة، بحيث لا تؤثر على محتويات هذه المشتقات، وبما يتواءم مع المواصفة الأردنية.


ونوه إلى أنه في حال وجود أي نقص بالمواد الاساسية يتم وضع خطة بديلة بحيث لا يؤثر على المنتج من حيث الطعم والجودة.


وقالت وزارة الزراعة أمس، إنها تدرس مقترحا لاستيراد كميات من الحليب المجفف، بما يتناسب مع سياسة السوق والقيم الصحية والمواصفات الأردنية، لإدخالها في صناعة الألبان .

 




 

 


 

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