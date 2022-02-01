مهيدات ردا على الوكيل: دقة فحص كورونا السريع أقل من 84% وهي غير معتمدة

الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن فحوصات كورونا السريعة ليست دقيقة بشكل كامل لذا فهي غير معتمدة لدى وزارة الصحة.

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واضاف مهيدات، رداً على سؤال "الوكيل الاخباري" خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء، أن نسبة دقة الفحص السريع أقل من 84% من النتيجة الصحيحة المعتمدة لفحص الـ (PCR).

واشار، إلى أن الفحص السريع يمكن استخدامه في عمليات المسح الوبائي لإعطاء "انطباع أولي" عن الحالة الوبائية، الا أن نسبة دقته أقل من ما تعتمدها المؤسسة وهي 97% من درجة الحساسية.

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