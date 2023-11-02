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الخميس، 02-11-2023 01:38 م

مهيدات: مواصلة تنفيذ الحملة التوعوية والرقابية الموسمية لتتبع زيت الزيتون والرقابة على سلسلة تداوله

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الوكيل الإخباري- تواصل المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفيذ الحملة التوعوية والرقابية الموسمية الخاصة بتتبع زيت الزيتون والرقابة على سلسلة تداوله بالتزامن مع موسم زيت الزيتون 2023.اضافة اعلان


وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الحملة تشمل إجراءات احترازية واستباقية نفذتها المؤسسة قبل بدء الموسم، وخطة رقابية أثناء الموسم، وخطة توعوية بالإجراءات الرقابية التي تتخذها المؤسسة إضافة إلى متابعة الصفحات الإلكترونية والإعلانات التي تروج لزيت الزيتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأشار مهيدات إلى أن فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة - مديرية المناطق  وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة تنفذ جولات  تفتيشية على أماكن بيع زيت الزيتون للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية  كما تعمل على إجراء الفحوصات السريعة عشوائيا في الميدان للكشف عن الغش واتخاذ الإجراءات اللازمة أصوليًا في حال وجود أي مخالفات.

وأضاف، أن الحملة تتيح خدمة الفحص السريع الأولي لزيت الزيتون مجانا  للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة من خلال فروع المؤسسة المزودة بالمواد والأدوات اللازمة لإجراء الفحص، وفي حال ثبت غش عينة زيت الزيتون أو في حال الشك بالنتيجة يتم إرسال العينات الى مختبرات المؤسسة .

وتركز الحملة وفق مهيدات، على توعية المواطنين بضرورة الشراء من مصادر معلومة ومرخصة من قبل الجهات الرسمية وخاضعة لرقابتها وعدم الشراء من المصادر المجهولة خاصة الصفحات الإلكترونية خاصة في حال بيعها  بسعر أقل من التسعيرة المعلن عنها وتشجيع المواطنين على زيارة فروع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإجراء الفحص السريع المجاني.

ويذكر أن الحملة تأتي ضمن حزمة الإجراءات الرقابية والتوعوية الدورية التي تنفذها المؤسسة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وعلى سمعة هذا المنتج الوطني التقليدي الذي بات يصدّر إلى الكثير من الدول حول العالم ويحظى بسمعة متميزة في الأسواق التصديرية الإقليمية والعالمية؛ لما يتمتع به من جودة ومطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة.

 ودعت المؤسسة، المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.

 




 

 


 

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