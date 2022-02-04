مهيدات: ننتظر شركة جديدة لتقديم أوراق اعتماد أقراص لعلاج كورونا

الوكيل الاخباري - قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار أن المؤسسة تنتظر ننتظر شركة جديدة لتقديم أوراق اعتماد أقراص لعلاج كورونا.



وبين مهيدات، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن الاجازة الطارئة للقاحات كورونا تعطى لمواد تصنع بشكل عاجل لدرء مخاطر مرض خلال حالة طارئة بعد دراسة الملفات السريرية الضرورية والتأكد من مأمونية وفعالية المستحضر، مشيرا إلى أن عمرها سنة واحدة فقط شريطة أن يتم استكمال الملفات الفنية من قبل المصنع.



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وأضاف أن الملفات التي تقدم لغايات التسجيل والاستخدام الطارئ تكون مستكملة للملفات السريرة للمراحل الثلاث الأولى حيث تم التأكد من مأمونيتها، مبينا أن المرحلة الرابعة هي مرحلة ما بعد التسويق



وبين أن أقراص شركة فايزر باكسلوفيد المضاد لفيروس كورونا التي تم اجازتها مؤخرا ستعطى بشكل فومي لعمر فوق 12 ولمن يزيد وزنه عن 40 كيلو غرام.

