الجمعة 04-02-2022
الوكيل الاخباري

شق صخري يوقف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان

تقرير: الدينار الأردني مقوم دون قيمته الحقيقية

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك السبت - اسماء

الأرصاد: حزمة من الغيوم الماطرة تقترب من المملكة

آخر التطورات... أمتار تفصل المنقذين عن انتشال الطفل ريان - بث مباشر

الاوبئة: موعد عودة الطلبة للمدارس قد لا يكون الانسب

وفيات الجمعة 4-2-2022

مهيدات: ننتظر شركة جديدة لتقديم أوراق اعتماد أقراص لعلاج كورونا

نقابة الأطباء عن فيديو متداول: لا تنشروه.. والتحقيق جارٍ

هام لمربي المواشي بشأن الحصول على منح الأعلاف البديلة

الجمعة، 04-02-2022 06:45 م

مهيدات: ننتظر شركة جديدة لتقديم أوراق اعتماد أقراص لعلاج كورونا

486e8ac8-2c27-4a97-ae6c-2bc9525fa2f8_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري - قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار أن المؤسسة تنتظر ننتظر شركة جديدة لتقديم أوراق اعتماد أقراص لعلاج كورونا.

وبين مهيدات، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن الاجازة الطارئة للقاحات كورونا تعطى لمواد تصنع بشكل عاجل لدرء مخاطر مرض خلال حالة طارئة بعد دراسة الملفات السريرية الضرورية والتأكد من مأمونية وفعالية المستحضر، مشيرا إلى أن عمرها سنة واحدة فقط شريطة أن يتم استكمال الملفات الفنية من قبل المصنع.

اضافة اعلان


وأضاف أن الملفات التي تقدم لغايات التسجيل والاستخدام الطارئ تكون مستكملة للملفات السريرة للمراحل الثلاث الأولى حيث تم التأكد من مأمونيتها، مبينا أن المرحلة الرابعة هي مرحلة ما بعد التسويق

وبين أن أقراص شركة فايزر باكسلوفيد المضاد لفيروس كورونا التي تم اجازتها مؤخرا ستعطى بشكل فومي لعمر فوق 12 ولمن يزيد وزنه عن 40 كيلو غرام.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image61fd6cc8c3292

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك السبت - اسماء

22022219635942791195

الأرصاد: حزمة من الغيوم الماطرة تقترب من المملكة

9202027111927515088247

الاوبئة: موعد عودة الطلبة للمدارس قد لا يكون الانسب

1643994597023

خزنة البترا تحتفي باليوم العالمي لمكافحة السرطان

1761_large

نقابة الأطباء عن فيديو متداول: لا تنشروه.. والتحقيق جارٍ

1020192014540819469765

هام لمربي المواشي بشأن الحصول على منح الأعلاف البديلة

أخبار متعلقة
df1c2c5e-b5d2-4a8c-b821-810d7e6b1147_16x9_1200x676

طبيب ينفي وجود مواد تؤثر على الجينات الجنسية للانسان في لقاح فايزر

0L5A1599 - Copy

أطباء وخبراء أوبئة: بهذه الطريقة يمكن كسر حلقة إنتشار كورونا في الأردن

92021414515629181396

مراكز فحوصات كورونا العاملة طوال الأسبوع - أسماء

12022514531393718955

مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء

6089c0e8260ec

البلبيسي: ارتفاع إصابات "أوميكرون" بأول أسبوع من 2022

0L5A1604 - Copy

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة إلى 26 ألفا و123 حالة