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السبت، 16-12-2023 01:50 م

وزير الزراعة: توجه المملكة نحو القطاع الزراعي بات واضحا

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان توجه المملكة نحو القطاع الزراعي بات واضحا من خلال الاهتمام الملكي السامي والمسارات الواضحة التي تشمل التوسع بالتصنيع وتغيير النمط الزراعي وفتح أسواق تصديرية ودعم المزارعين.

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واشار المهندس الحنيفات اليوم السبت، خلال اللقاء الصباحي الدوري لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، الذي أقيم بمقرها، الى ان الإنفاق الرأسمالي للوزارة سيبلغ خلال العام المقبل 40 مليون دينار من موازنتها.


وقال إن الأردن يسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للزراعة بالاقتصاد الوطني بالرغم من وجود شح بالمياه، مبينا ان المملكة تنتج 60 بالمئة من الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية فيما الصادرات تصل إلى أكثر من 60 دولة بالعالم.

وأكد أهمية القطاع الزراعي الذي تصل مساهمته إلى 20 بالمئة بالناتج المحلي في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، لافتا الى أن القطاع يلعب كذلك دورا بالبعد البيئي ومواجهة التغيرات المناخية ودعم الاقتصاد الأخضر.


وأشار إلى دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل والتشغيل، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

 




 

 


 

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