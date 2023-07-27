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الخميس، 27-07-2023 03:54 م

افتتاح مبنى مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء الجديد

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الوكيل الإخباري- افتتحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مبنى مختبراتها الجديد الممول بمنحة كريمة من المملكة العربية السعودية ومراكز التدريب المتخصصة في الشؤون التنظيمية والرقابية للأدوية وَضبط الجودة للأدوية، بالإضافة إلى مركز اليقظة الدوائي الأردني، وذلك تحت رعاية معالي وزير الصحة ،رئيس مجلس إدارة المؤسسة/ الأستاذ الدكتور فراس الهواري وبحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط  وسعادة السيد نايف بن بندر السديري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن.

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وأكد الهواري خلال رعايته حفل الإفتتاح ، أن صحة المواطن وسلامة دوائه وغذائه تحتل سلم الأولويات لدينا مثمنا  الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الحفاظ على سلامة انسياب غذاء آمن ودواء ذي جودة عالية وفعال للمواطن ترجمة لسياسة الحكومة الرامية لتهيئة منظومة رقابية متميزة ومتطورة وفق أعلى المعايير العالميّة .

 

وأضاف، أن المؤسسة تسجل اليوم إنجازا حقيقيا يضاف إلى الإنجازات والجهود الدؤوبة للمؤسسة والتطلعات المستقبلية الرامية إلى تطوير مختبرات المؤسسة وبما يسهم في تعزيز الدور الريادي للمؤسسة والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.


وبين  مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات في كلمته الترحيبية خلال الإفتتاح إلى أن مختبر الدواء  في المؤسسة شهد مؤخرا تطوراً  نوعياً من حيث إستحداث فحوصات مخبرية جديدة ونوعية وتزويده بأجهزة متطورة ورفع تأهيل وكفاءة الكوادر الفنية العاملة فيه،وانضمام مختبر رقابة الدواء إلى برنامج التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية، ليكون مختبراً مؤهلاً ومعتمداً من قبل المنظمة إقليمياً وعالمياً. مضيفا أن المؤسسة  ستبذل قصارى جهدها للتطوير المستمر لتعزيز الجاهزية والتصدي لكل ما يمس سلامة ومأمونية الدواء  وبالتعاون البناء المستمر مع كافة شركائنا الداعمين


 




 

 


 

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