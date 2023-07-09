الأحد 09-07-2023
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الأحد، 09-07-2023 09:15 م

مهيدات يوضح حول أسعار الأدوية في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الأحد، إنّ أسعار الأدوية في الأردن مبنية على 4 أسس ثابتة ومنشورة في الجريدة الرسمية.

وأضاف مهيدات أن الأسس التي تبنى عليها أسعار الأدوية، هي "سعر تكلفة العلاج، سعر بيعه في بلد المنشأ، سعر الدواء في السعودية، وسعر الدواء في 19 دولة".

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وأوضح أن 19 دولة هي دول مختلفة عربية وأجنبية محيطة وغير محيطة ونأخذ معدل السعر فيها لوجود تشابه كبير جدا ما بين دخل الفرد في هذه الدول والأردن.


وبين، أن ضريبة المبيعات على الأدوية 4% فقط، ويوزع هامش الربح إما على الصانع أو المستودع المستورد وأيضا الصيدلية لأن الدواء يمر بأكثر من مرحلة، حيث إنّ 38% هامش الربح الدوائي، بما فيه تكاليف الجمارك والنقل والتخزين وأمور فحص الأدوية.

 




 

 


 

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