موائد إفطار رمضانية لرفاق السلاح في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة

الوكيل الاخباري- أقيمت موائد إفطار رمضانية لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في خدمة وطنهم، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

اضافة اعلان

ورحب قادة التشكيلات والوحدات بالحضور والضيوف الكرام، ونقلوا لهم تحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة، مؤكدين على تجديد اللقاء الرمضاني من الشهر المبارك، من خلال هذه السنة الحميدة التي تجمعنا مع إخواننا المتقاعدين العسكريين من أبناء قواتنا المسلحة.