موازنة محافظة الكرك تغطي 89 مشروعا خدميا وتنمويا

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة المالية في مجلس محافظة الكرك الدكتور مرزوق المرابحة، إن موازنة المحافظة للعام الحالي، والبالغة حوالي 7 ملايين دينار، توزعت على 89 مشروعا، شملت مختلف مناطق ودوائر المحافظة، في المجالات التنموية والخدمية كافة.واستعرض المرابحة، خلال اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء، آليات توزيع المشاريع حسب الوحدات الإدارية، منها 31 مشروعا في قصبة الكرك، و17 لقصبة مؤاب، و13 لقصبة المزار و 7 مشاريع لقصبة القصر، و 6 للواء القطرانة و 5 لقصبة غور الصافي، و4 للواء عي، و3 للواء فقوع، اضافة الى مشروعين لقضاء الموجب، وآخر لقضاء غور المزرعة.