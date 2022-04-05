الثلاثاء 05-04-2022
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الثلاثاء، 05-04-2022 10:49 ص

مواطنون يشتكون: فرق كبير بأسعار الخضار في السوق المركزي والأسواق المحلية

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الوكيل الإخباري - اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق المحلية خلال أول يومين من شهر رمضان المبارك .

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وبين المواطنون لـ " الوكيل الإخباري" أنه يوجد فرق كبير بين أسعار الخضار في السوق المركزي والأسعار التي يتم البيع فيها من قبل التجار في الأسواق المحلية .
و نوهوا أن بعض التجار غير ملتزمة بالسقوف السعرية بالإضافة إلى مضاعفة أسعار الخضار على المواطنين .


وقال أحد المواطنين " سعر كيلو البندورة في السوق المركزي أمس كحد أعلى 40 قرشا بينما يباع الكيلو في الأسواق المحلية بدينار ".


ودعا المواطنون لتكثيف الرقابة من قبل الجهات المعنية على التجار والأسواق خلال شهر رمضان المبارك . 

 






 




 

 


 

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