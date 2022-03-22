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الثلاثاء، 22-03-2022 09:20 ص

استقرار أسعار البندورة والخيار اليوم

خضار 3


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 1973ز353 طن، توزعت على 1238ز951 طن خضار، 563.984 طن فواكه، و 170.418 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 235.816 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 25 إلى 40 قرش، خيار من 35 إلى 75 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



 




 

 


 

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