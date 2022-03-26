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السبت، 26-03-2022 08:17 ص

عودة ارتفاع أسعار الخضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 3558.365 طن، توزعت على 1584.907 طن خضار، 1759.320 طن فواكه، و 214.138 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 227.623 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 50 إلى 80 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 45 إلى 60 قرش، بندورة من 60 إلى 70 قرش، خيار من 70 إلى 100 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:

 



 




 

 


 

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