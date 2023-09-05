الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يكشف عن تعليمات وأنظمة جديدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

تغير على حالة الطقس في الاردن اعتباراً من اليوم

الإعلان عن استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في الأردن

الكشف عن سبب التواجد الامني في سلحوب

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

ليبيا: الوضع الأمني في البلاد معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت

الملك والملكة يكرمان أوائل التوجيهي - صور

بوتين يعطي درسا في التاريخ لأحد المسؤولين

فاتورة مياه شهرية بإربد والمفرق وعجلون وجرش اعتبارا من هذا الموعد

الثلاثاء، 05-09-2023 02:44 م

مواطن يروي تفاصيل فاجعة وفاة والده في عمان - فيديو

eeee


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام مقطع فيديو لشاب يروي فيه تفاصيل حادث دهس تسببب بوفاة والده بمنطقة الجاردنز - شارع وصفي التل -  في العاصمة عمان .

وبالتفاصيل قال الشاب ان والده كان يقطع الشارع مع صديق له حيث دهسته مركبة مسرعة وتسببت بوفاته .

واضاف ان والده المرحوم حاول تجنب المركبة ولكن الحادث وقع ، حيث تم اسعافه الى المستشفى وتوفي بعدها بحوالي 6 ساعات .

ووجه الشاب رسالة الى السائقين المستهترين بالمملكة بالتوقف عن هذه التصرفات ، ناقلاً تجربته الصعبة وحزنه الشديد بعد وفاة والده .

اضافة اعلان

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
92023595859724993168

البنك المركزي يكشف عن تعليمات وأنظمة جديدة

file

الإعلان عن استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في الأردن

720231910910958446394

الكشف عن سبب التواجد الامني في سلحوب

8202315203110187737511

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

1

الملك والملكة يكرمان أوائل التوجيهي - صور

8202327164943534870148

فاتورة مياه شهرية بإربد والمفرق وعجلون وجرش اعتبارا من هذا الموعد

أخبار متعلقة
ttt

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

3

بيان أمني بعد حريق مستودع بطاريات في حرة الزرقاء

main_image5ca2379c500f9

العطاءات الحكومية: 111 عطاء في قطاعات الصحة والتعليم والطرق

WhatsApp Image 2023-08-13 at 11.58.58 AM

المياه: انطلاق أعمال البرنامج التدريبي "التخطيط الآمن لسلامة الصرف الصحي"

7202312172057140759759

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة عشريني في عمّان

الأمن العام

الامن العام : العثور على جثة مواطن داخل منزله بعمان