مواطن يروي تفاصيل فاجعة وفاة والده في عمان - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام مقطع فيديو لشاب يروي فيه تفاصيل حادث دهس تسببب بوفاة والده بمنطقة الجاردنز - شارع وصفي التل - في العاصمة عمان .
وبالتفاصيل قال الشاب ان والده كان يقطع الشارع مع صديق له حيث دهسته مركبة مسرعة وتسببت بوفاته .
واضاف ان والده المرحوم حاول تجنب المركبة ولكن الحادث وقع ، حيث تم اسعافه الى المستشفى وتوفي بعدها بحوالي 6 ساعات .
ووجه الشاب رسالة الى السائقين المستهترين بالمملكة بالتوقف عن هذه التصرفات ، ناقلاً تجربته الصعبة وحزنه الشديد بعد وفاة والده .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة