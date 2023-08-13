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الأحد، 13-08-2023 12:13 م

المياه: انطلاق أعمال البرنامج التدريبي "التخطيط الآمن لسلامة الصرف الصحي"

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الوكيل الإخباري - رعى أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، اليوم الأحد، انطلاق البرنامج التدريبي "التخطيط الآمن لسلامة الصرف الصحي SSP" التي عقدت في عمان ومشاركة ممثلين عن التعاون الدولي الألماني GIZ.

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وعُقد البرنامج التدريبي بهدف بناء القدرات واهمية التخطيط السليم لإدارة مرافق الصرف الصحي حيث ان البرنامج يطبق في الأردن كأول دولة ضمن دول الإقليم.


وأشار الأمين العام الى الجهود التي بذلتها سلطة المياه على مدار السنوات الماضية حيث استطاعت تحقيق نسبة حوالي 68% في خدمات الصرف الصحي وما يزيد على 98% في خدمات المياه في المملكة، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الصرف الصحي والمتمثلة بالتوسع العمراني وزيادة التعداد السكاني وارتفاع كلفة المشاريع.

 

ودعا الى ضرورة الاستفادة من وجود جميع الأطراف للوصول الى أفضل المستويات من المحافظة على نوعية المياه المعالجة في محطات الصرف الصحي للاستفادة منها في مختلف الغايات وتوفير نفس الكميات لغايات الشرب، معربا عن امتنانه وتقديره للدعم الذي يقدمه التعاون الألماني GIZ لقطاع المياه والصرف الصحي. 


ويتضمن البرنامج تحديد وإدارة المخاطر على سلسلة أنظمة الصرف الصحي وتوجيه الاستثمار على أساس المخاطر الفعلية وتوفير الضمانات للسلطات والجمهور وتشغيل آمن لنظام الصرف الصحي واستخدام برنامج SSP في ادخال المنهجيات والتحقق من فعاليتها ونشر أهمية البرنامج وخلق شراكة مع مركز التدريب التابع لسلطة المياه لصقل عدد من العاملين بالخبرات المناسبة.

 




 

 


 

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