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العطاءات الحكومية: 111 عطاء في قطاعات الصحة والتعليم والطرق

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الأحد، 13-08-2023 01:50 م

العطاءات الحكومية: 111 عطاء في قطاعات الصحة والتعليم والطرق

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الوكيل الإخباري - كشف مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات عن وجود 6 عطاءات، أحدها إنشاء مستشفى الأميرة منى في العاصمة عمان بمساحة 21675 مترا مربعا، بالإضافة إلى توسعة 5 مستشفيات في عمان والزرقاء والمفرق.اضافة اعلان


وأضاف خليفات أن عطاءات تنفيذ هذه المستشفيات في مرحلة الإعداد للطرح، وجرى طرح عطاء التأهيل المسبق للمناقصين، وفتح عروض التأهيل للمناقصين المهتمين.

وأشار إلى أن الحكومة تركز حاليا على نوعين من المشاريع، ممثلة بقطاعي التعليم والصحة، حيث تولي الحكومة أولوية كبيرة لهذه المشاريع.

وقال خليفات إنه تم إحالة مجموعة كبيرة من عطاءات المدارس، منها 5 مدارس ممولة من الصندوق السعودي، و 11 مدرسة وافق الصندوق على إحالتها حديثا بقيمة (18.2) مليون دينار، بالإضافة إلى إحالة عطاءات الإشراف لـ 7 مدارس ممولة من الصندوق الكويتي بقيمة (1.6) مليون دينار ليصار بعدها إلى طرح عطاءات التنفيذ بقيمة تقريبية (16) مليون دينار .

وفيما يتعلق بالمشاريع الممولة من (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( يو أس ايد USAID) ضمن قطاع التعليم، أوضح خليفات أن هناك حزمة مشاريع لإنشاء 30 مدرسة بقيمة 150 مليون دينار على مدار (5) سنوات، وإعادة تأهيل 30 مدرسة أخرى بقيمة 100 مليون دينار خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الدائرة وخلال أسبوعين ستطرح عطاءات لإنشاء أول ست مدارس بمساحة 7700 متر مربع لكل مدرسة.

وفيما يتعلق بصيانة الطرق، أكد الخليفات أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لصيانة الطرق، حيث تم طرح عطاءات الدراسة للصيانة في الشمال والوسط والجنوب ضمن قرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويتم تزويد الدائرة بها أولا بأول لطرح عطاءات التنفيذ، مشيرا إلى طرح عدد كبير من عطاءات الصيانة لهذا العام.

وأكد أنه تم إحالة 5 عطاءات مشاريع إنشاء وصيانة للطرق خلال العام الحالي بقيمة تزيد عن سبعة ملايين دينار، مبينا أن الدائرة بصدد إحالة ما يزيد عن 17 عطاء إنشاء وصيانة بقيمة تتجاوز 22 مليون دينار.

وحول استكمال طريقي إربد الدائري والسلط الدائري، أكد خليفات، أن هناك جهودا لتوفير مخصصات لاستكمال المراحل اللاحقة، بعد أن أحالت الدائرة عطاءين لتحديث الدراسات التي أجريت سابقا، والمعنية بحصر جميع التغييرات التي حصلت على مسار الطريق، وسيتم طرح عطاءات التنفيذ عند توفير التمويل اللازم.

وأكد أنه بالتعاون مع وزارة الشباب، وتنفيذا لمبادرة ولي العهد، جرى إنشاء مراكز شبابية في جميع محافظات المملكة بطريقة حديثة (الأبنية المنمذجة)، والتي تتضمن تنفيذ عناصر المشروع من خلال مصنع خرساني (تجمع وتركب في الموقع)، ما يسهم في الحصول على جودة في البناء وسرعة في التنفيذ.

 




 

 


 

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