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الإثنين، 14-08-2023 02:31 م

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

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الوكيل الاخباري - تفقّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة سير العمل داخل قسم ترخيص شمال عمان، إذ اطّلع على مستوى الخدمات المقدمة وجال في مرافق القسم وتابع الاجراءات والخدمات المقدمة داخله. 

وأكّد على ضرورة الاستمرار بتقديم افضل الخدمات للمراجعين والبناء على ما تم الوصول اليه من انجازات داخل ادارة ترخيص السواقين والمركبات واقسامها المنتشرة في مناطق المملكة كافة في سبيل المزيد من التطور وبما يسهل على المراجعين لاتمام معاملاتهم بأسرع وقت ممكن. 

مؤكداً أن ما وصلت اليه الادارة من تطور في تقديم الخدمة يُعد انموذجا حضاريا يعكس مدى الحرص على تقديم افضل الخدمات للمواطنين كما يوجّه جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني باستمرار.

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