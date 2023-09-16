مواطن يروي تفاصيل مؤثرة لوفاة والدته واولاده بحادث مروع :"غالية واخذت غاليين"

الوكيل الاخباري-ليلى القرشي



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روى المواطن علي العناسوة تفاصيل مؤثرة لوفاة والدته ناجية نصيرات وابنائه رسل وعبدالرحمن بحادث سير مروع على شارع الستين الاسبوع الماضي قائلاً بكلمات امتلأت بالصبر على قضاء الله وقدره :" غالية واخذت الغاليين"واستذكر العناسوة تفاصيل يوم الأحد الماضي حينما فُجع بتلقيه خبر اصطدام مركبة تقل اسرته قائلاً لـ "الوكيل الإخباري" ان زوجته خرجت برفقة ابنائه الاثنين رسل 3 اعوام وعبدالرحمن شهرين ووالدته وشقيقته لشراء حاجيات المنزل .وتابع ، حينما ارادت زوجتي التي كانت تقود المركبة الالتفاف عائدة بطريقها الى عمان ، اكملت التفافها بشكل كامل ولكنها تفاجئت بحفرة على يمين الطريق وانغرست العجلات بها .واكمل : حينما حاولت زوجتي الخروج من الحفرة فقدت السيطرة على المركبة لتصطدم بالجزيرة الوسطية وتقفز المركبة للمسرب الثاني .واضاف على لسان شهود عيان : : ان مركبتان استطاعتا تجاوز الاصطدام بمركبة عائلته واصفا انهما كانا يسيران بسرعة مقبولة ، ولكن المركبة الثالثة كانت تسير بسرعة ولم يستطع سائقها تفاديهما مما تسبب بالاصطدام بقوة بالجانب الايمن بالمركبة التي تقل عائلته وتتسبب بوفاة والدته التي كانت تجلس الى يمين السائق وطفلاه الذان يجلسان الى خلف جدتهم ونجاة زوجته وشقيقته اللتان كانتا تجلسان على الجانب الايسر من المركبةواشار ان حالتهما الصحية مستقرة وتم اخراجهم من المستشفى الخميس ، مناشداً الجميع بالقيادة بتمهل يمكن ان يجعل اي شخص قادراً على تفادي المفاجأت التي تحدث بالطريق.ووصف العناسوة مرارة اللحظات التي مر بها عندما قام بدفن ولديه الوحيدان رسل وعبد الرحمن الى جانب جدتهما قائلاً بقلب صابر:" غالية واخذت الغاليين .. دفناهم جنب بعض لعلهم يكونوا رفيقين لبعض ..كانوا يحبوها وراحو معها .. تفاقيد الله رحمة .. الحمدلله"وطلب العناسوة الدعاء لوالدته وابناءه بالرحمة ، حيث ان والدته ناجية نصيرات 58 عاما ،كانت تعمل مربية فاضلة في التربية لمبحث التربية الاسلامية لاكثر من 25 عاماً وابناه رسل "3اعوام" وعبدالرحمن "شهرين" لم يرزق بغيرهما قائلاً :"احتسبهم عند الله تعالى"