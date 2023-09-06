الأربعاء 06-09-2023
الوكيل الاخباري

حادث مروع في عمان ..وفاة سيدة وابنتها قيد العلاج

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الأربعاء، 06-09-2023 12:45 م

حادث مروع في عمان ..وفاة سيدة وابنتها قيد العلاج

الدفاع المدني مع لوغو


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع صباح اليوم حادث تدهور لأحد مركبات الشحن المتوسطة على طريق المطار بالقرب من جامعة الزيتونة .

وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان الحادث تسبب بدهس سيدة وابنتها حيث تم تقديم الاسعافات الاولية للمصابين من قبل كوادر الدفاع المدني .

وبين المصدر انه قد تم نقلهم الى مستشفى البشير الحكومي وما لبثت السيدة ان فارقت الحياة ووصفت حالة الفتاة انها قيد العلاج . 

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