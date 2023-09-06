حادث مروع في عمان ..وفاة سيدة وابنتها قيد العلاج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع صباح اليوم حادث تدهور لأحد مركبات الشحن المتوسطة على طريق المطار بالقرب من جامعة الزيتونة .



وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان الحادث تسبب بدهس سيدة وابنتها حيث تم تقديم الاسعافات الاولية للمصابين من قبل كوادر الدفاع المدني .



وبين المصدر انه قد تم نقلهم الى مستشفى البشير الحكومي وما لبثت السيدة ان فارقت الحياة ووصفت حالة الفتاة انها قيد العلاج .

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