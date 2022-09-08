موعد انتخابات فروع نقابة المهندسين الزراعيين

الوكيل الإخباري - أغلقت نقابة المهندسين الزراعيين باب الترشيح لانتخابات مجالس الفروع للدورة (2022-‏‏2025) والتي سيتم إجراؤها في 30 أيلول/ سبتمبر الحالي. ‏

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وقال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، إنه واستناداً لقانون النقابة رقم 19 للعام ‏‏1998، جرى فتح باب استقبال طلبات الترشيح أمام المهندسين الزراعيين الراغبين في خوض ‏انتخابات مجالس الفروع لدورتها (2022-2025). ‏



وأعلن عن أسماء الذين انطبقت عليهم شروط الترشح لانتخابات ‏مجالس الفروع (2022- 2025).



مجلس فرع إربد: أشرف عمر فواز خشروم، محمد كامل عبدالله جرادات، هاشم يحيى نواف ‏العمري، محمد خالد محمد صياحين، سامي احمد حامد القضاة، محمد هاني حسين سوالمة، رفاد فلاح ‏محمد الصالح، أشرف أحمد محمود الردايدة، طارق زياد محمد علاونه، أنس مشرف عيسى حميدات‏، أحمد هايل حسين محمد، مصطفى رفيق مصطفى شناعة، عامر أحمد جابر الصباغ، بشار ‏عدنان أحمد الطلاق، محمد سليمان محمد الطوالبة، حسين حمد سالم الغزاوي، محمد نواف رشيد ‏الذيابات، عبدالاله علي سعود عبيدات، مازن إبراهيم يوسف أبوقمر، إبراهيم محمد نجيب محمود ‏عقله.



مجلس فرع الرمثا: لؤي عبد العزيز أسعد الداود، عدي خالد علي السلمان، صائب إدريس محمد ‏الشبول، زياد عبدالله ضيف الله ابو عاقولة، مصطفى محمد مصطفى خويلة، خالد يوسف إبراهيم ‏البشابشة، بشارعبد الله صدقي خليل.



مجلس فرع الزرقاء: بسام حسان أحمد الريماوي، وفاء رشدي صالح اسليم، رامي جبريل عواد ‏الهباهبة، خالد احمد سليمان الحسبان، زياد عبد المهدي سالم المعايطة.



مجلس فرع البلقاء: اسامه عبدالرحمن إبراهيم بزبز، حسام عبدالله حمدالله الشاعر، محمد حابس ‏مازن الكلوب، محمد خليل عبدالكريم العوامله، حمدالله حسين أحمد أبو السمن، قيس علي ‏عبدالفتاح أبو عميره، عروة صادق محمد زواتي، احمد خلف حمد الله الرمامنه.



مجلس فرع الكرك: أحمد محمد خليل الشمايلة، منال محمد سليمان المبيضين، ماريا عبدالله يعقوب ‏الحجازين ، ضحى محمد سليم الصعوب، محمد سلطان ماجد المعايطة، مصباح إبراهيم خليف ‏الطراونه، فراس سميح اسحق البقاعين، فراس عبدالرحيم حامد النوايسة، مدين علي فرحان ‏الصرايره، مأمون عطاالله سليمان العضايله، نايل محمد امحمد العميريين، جواد عاطف ربيع ‏الضلاعين.



مجلس فرع مأدبا: عماد سليمان فرج الكعابنة، موسى هليل محمد البريزات، محمد ‏رجب عايد الفقهاء، شذى حسن متروك الفقهاء، اعتماد خليف سليم المعايعة.‏



مجلس فرع معان: مصطفى محمد سالم القرالة، حسن عبد السلام إبراهيم الجديعات، ‏إبراهيم معتق سالم نواصره، خالد محمد عطوة الطورة، ناجح محمد سلمان النوافله .‏



‏ مجلس فرع المفرق: أمل سالم نمور الرومي، فراس محمد سالم الحراحشة، علاء ‏الدين مرزوق عبد عودة، قتيبه فرحان أحمد أبو عويضه، طارق نواف ياسين النوافله، ‏علي سليمان أحمد الخزاعلة، محمد قريم ساكت السرحان.



مجلس فرع الطفيلة: أحمد عبدالقادرعبداللطيف الرفوع، هويمل محمد هويمل السبايلة ، بلال حمد سليم العدينات، أحمد فالح حمد المرايات، طارق زيد ادغيم البركات، ‏صفوان لطفي سلمان الحوامدة، علي هاشم ممدوح العوران، فؤاد مفضي محمد العمايرة، ‏محمد جمال موسي العمايرة، محمد عصام عبدالمنعم الحراسيس، علي عبدالله عبدالنبي ‏المصري، ثائر عودة سالم الرواجفة.‏



مجلس فرع جرش: قاسم أحمد حسين فريحات، حازم ‏سليمان درويش الحنيطي، إبراهيم كامل عقلة القواقزة، محمد هاشم محمد الشبلي، عماد ‏محمود محمد دملخي، مياز أمين ظاهر القرعان، أشرف عطا ابراهيم الديري.‏



مجلس فرع عجلون: محمد عبد الرؤوف باير أبوعناب، معاوية موسى مزيد أبو عناب‏، حمد عادل عبدالهادي الخطاطبه، مهند موسى فرحان المومني، وليد علي مصطفى ‏المومني، ماهر داود شحادة عباسي، احمد عبدالفتاح فريد الصمادي.



مجلس فرع دير علا: إياد عبدالهادي عبدالله السيد، رهان جميل علي البلاونة، عمر ‏سالم حمدان مصالحة، تميم عبد علي الغراغير، نجاح محمد أحمد الديات، إيمان أحمد ‏صالح نافع، ياسر محمود خلف مفيلح.‏



مجلس فرع العقبة: محمد يوسف بركات المعايطة، خالد عبدالحميد وراد العضايلة، محمد فرحان ‏ارحيل البداينة، رؤيا خلف بركات بركات.