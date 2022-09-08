موعد انتخابات فروع نقابة المهندسين الزراعيين

الوكيل الإخباري - أغلقت نقابة المهندسين الزراعيين باب الترشيح لانتخابات مجالس الفروع للدورة (2022-2025) والتي سيتم إجراؤها في 30 أيلول/ سبتمبر الحالي.
وقال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، إنه واستناداً لقانون النقابة رقم 19 للعام 1998، جرى فتح باب استقبال طلبات الترشيح أمام المهندسين الزراعيين الراغبين في خوض انتخابات مجالس الفروع لدورتها (2022-2025).
وأعلن عن أسماء الذين انطبقت عليهم شروط الترشح لانتخابات مجالس الفروع (2022- 2025).
مجلس فرع إربد: أشرف عمر فواز خشروم، محمد كامل عبدالله جرادات، هاشم يحيى نواف العمري، محمد خالد محمد صياحين، سامي احمد حامد القضاة، محمد هاني حسين سوالمة، رفاد فلاح محمد الصالح، أشرف أحمد محمود الردايدة، طارق زياد محمد علاونه، أنس مشرف عيسى حميدات، أحمد هايل حسين محمد، مصطفى رفيق مصطفى شناعة، عامر أحمد جابر الصباغ، بشار عدنان أحمد الطلاق، محمد سليمان محمد الطوالبة، حسين حمد سالم الغزاوي، محمد نواف رشيد الذيابات، عبدالاله علي سعود عبيدات، مازن إبراهيم يوسف أبوقمر، إبراهيم محمد نجيب محمود عقله.
مجلس فرع الرمثا: لؤي عبد العزيز أسعد الداود، عدي خالد علي السلمان، صائب إدريس محمد الشبول، زياد عبدالله ضيف الله ابو عاقولة، مصطفى محمد مصطفى خويلة، خالد يوسف إبراهيم البشابشة، بشارعبد الله صدقي خليل.
مجلس فرع الزرقاء: بسام حسان أحمد الريماوي، وفاء رشدي صالح اسليم، رامي جبريل عواد الهباهبة، خالد احمد سليمان الحسبان، زياد عبد المهدي سالم المعايطة.
مجلس فرع البلقاء: اسامه عبدالرحمن إبراهيم بزبز، حسام عبدالله حمدالله الشاعر، محمد حابس مازن الكلوب، محمد خليل عبدالكريم العوامله، حمدالله حسين أحمد أبو السمن، قيس علي عبدالفتاح أبو عميره، عروة صادق محمد زواتي، احمد خلف حمد الله الرمامنه.
مجلس فرع الكرك: أحمد محمد خليل الشمايلة، منال محمد سليمان المبيضين، ماريا عبدالله يعقوب الحجازين ، ضحى محمد سليم الصعوب، محمد سلطان ماجد المعايطة، مصباح إبراهيم خليف الطراونه، فراس سميح اسحق البقاعين، فراس عبدالرحيم حامد النوايسة، مدين علي فرحان الصرايره، مأمون عطاالله سليمان العضايله، نايل محمد امحمد العميريين، جواد عاطف ربيع الضلاعين.
مجلس فرع مأدبا: عماد سليمان فرج الكعابنة، موسى هليل محمد البريزات، محمد رجب عايد الفقهاء، شذى حسن متروك الفقهاء، اعتماد خليف سليم المعايعة.
مجلس فرع معان: مصطفى محمد سالم القرالة، حسن عبد السلام إبراهيم الجديعات، إبراهيم معتق سالم نواصره، خالد محمد عطوة الطورة، ناجح محمد سلمان النوافله .
مجلس فرع المفرق: أمل سالم نمور الرومي، فراس محمد سالم الحراحشة، علاء الدين مرزوق عبد عودة، قتيبه فرحان أحمد أبو عويضه، طارق نواف ياسين النوافله، علي سليمان أحمد الخزاعلة، محمد قريم ساكت السرحان.
مجلس فرع الطفيلة: أحمد عبدالقادرعبداللطيف الرفوع، هويمل محمد هويمل السبايلة ، بلال حمد سليم العدينات، أحمد فالح حمد المرايات، طارق زيد ادغيم البركات، صفوان لطفي سلمان الحوامدة، علي هاشم ممدوح العوران، فؤاد مفضي محمد العمايرة، محمد جمال موسي العمايرة، محمد عصام عبدالمنعم الحراسيس، علي عبدالله عبدالنبي المصري، ثائر عودة سالم الرواجفة.
مجلس فرع جرش: قاسم أحمد حسين فريحات، حازم سليمان درويش الحنيطي، إبراهيم كامل عقلة القواقزة، محمد هاشم محمد الشبلي، عماد محمود محمد دملخي، مياز أمين ظاهر القرعان، أشرف عطا ابراهيم الديري.
مجلس فرع عجلون: محمد عبد الرؤوف باير أبوعناب، معاوية موسى مزيد أبو عناب، حمد عادل عبدالهادي الخطاطبه، مهند موسى فرحان المومني، وليد علي مصطفى المومني، ماهر داود شحادة عباسي، احمد عبدالفتاح فريد الصمادي.
مجلس فرع دير علا: إياد عبدالهادي عبدالله السيد، رهان جميل علي البلاونة، عمر سالم حمدان مصالحة، تميم عبد علي الغراغير، نجاح محمد أحمد الديات، إيمان أحمد صالح نافع، ياسر محمود خلف مفيلح.
مجلس فرع العقبة: محمد يوسف بركات المعايطة، خالد عبدالحميد وراد العضايلة، محمد فرحان ارحيل البداينة، رؤيا خلف بركات بركات.