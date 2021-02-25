موعد بدء الحظر الشامل في المملكة

الوكيل الإخباري - تساؤلات عدة حطّت على مكتب "الوكيل الإخباري" ، اليوم الخميس ، بشأن ساعات الحظر الشامل، ومتى موعد دخوله حيز التنفيذ ، بعد إعلان الحكومة لذلك، أمس الأربعاء .

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وبحسب القرار الحكومي بشأن الحظر الشامل فإنه " يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع.

ويأتي هذا التساؤل ، بعدما كان الحظر الشامل في وقت سابق ، ينتهي عند الساعة (12) بعد منتصف الليل ، وبعدها يبدأ المواطنون بالتنقل حتى الساعة الواحدة فجر الجمعة.

وقد اختلف الأمر في موعد بدء الحظر الشامل "الحالي" حيث يبدأ عند الساعة العاشرة مساءً للأفراد والساعة التاسعة مساءً للمنشآت ، حتى الساعة السادسة صباح السبت .

وكان رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة ، قد أصدر بلاغا بشأن أوقات الحظر والتنقل للاشخاص واغلاق المنشآت، أمس الأربعاء ، نتيجة لارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا (اضغط هنا)

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