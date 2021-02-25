موعد بدء الحظر الشامل في المملكة

الوكيل الإخباري - تساؤلات عدة حطّت على مكتب "الوكيل الإخباري" ، اليوم الخميس ، بشأن ساعات الحظر الشامل، ومتى موعد دخوله حيز التنفيذ ، بعد إعلان الحكومة لذلك، أمس الأربعاء .
وبحسب القرار الحكومي بشأن الحظر الشامل فإنه " يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع.
ويأتي هذا التساؤل ، بعدما كان الحظر الشامل في وقت سابق ، ينتهي عند الساعة (12) بعد منتصف الليل ، وبعدها يبدأ المواطنون بالتنقل حتى الساعة الواحدة فجر الجمعة.
وقد اختلف الأمر في موعد بدء الحظر الشامل "الحالي" حيث يبدأ عند الساعة العاشرة مساءً للأفراد والساعة التاسعة مساءً للمنشآت ، حتى الساعة السادسة صباح السبت .
وكان رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة ، قد أصدر بلاغا بشأن أوقات الحظر والتنقل للاشخاص واغلاق المنشآت، أمس الأربعاء ، نتيجة لارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا (اضغط هنا)
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة