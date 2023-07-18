40 أسرة عفيفة تستفيد من مشروع تمكين النساء من أجل الأمن الغذائي

الوكيل الاخباري - انطلقت فعاليات مشروع تمكين النساء من أجل الأمن الغذائي، اليوم الثلاثاء، الذي تستفيد منه 40 أسرة عفيفة من الفتيات والسيدات في الأرياف والمناطق المحيطة بالمدن والأسر المؤهلة للاستفادة من صندوق المعونة الوطنية.



ويأتي المشروع ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، والرؤية التنموية الشمولية لبرنامج الخليج العربي (اجفند)، ومركز المرأة العربية (كوثر) وجهود التعافي من تداعيات جائحة كوفيد 19، ويخدم رؤية التحديث الاقتصادي للأردن واستراتيجية الأمن الغذائي، لغايات تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا ودعم استقلاليتهن المالية.

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