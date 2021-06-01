مياهنا : ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في الموقر

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

ضبطت كوادر شركة مياه الأردن “مياهنا” اعتداءات على خطوط ناقلة في لواء الموقر، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ظهر أمس.وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن كوادر الشركة التفتيشية وخلال الجولات الميدانية ضبطت اعتداءات على خط مياه ناقل في منطقة الموقر ، قطر ٣٠٠ ملم، يزود مناطق مختلفة في لواء الموقر.وقامت كوادر شركة مياهنا بإزالة الاعتداءات، مؤكدة تحويل المعتدين إلى الجهات القضائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة.وبينت الشركة أن الاعتداءات التي تم ضبطها تمت من خلال سحب خطوط مياه اثنين من الخط الناقل لاستخدامهما لبيع المياه بالصهاريج بشكل مخالف للمواطنين؛ الأمر الذي يؤثر سلبياً على ضغوطات المياه في شبكات المياه، ويحدث اختلالات في برنامج التزويد المائي في بعض المناطق، مناشدة المواطنين ضرورة التبليغ عن اية اعتداءات على خطوط المياه يتم رصدها؛ حماية لحصصهم المائية.