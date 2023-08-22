مياه العقبة تعيد ضخ المياه عبر خط الديسي الموصل للمدينة

الوكيل الاخباري- أعادت شركة مياه العقبة ضخ المياه، عبر الآبار الجوفية، إلى خزانات التجميع التي تغذي منطقة العقبة، وذلك بعد انقطاع دام ساعات، وتم خلاله تفريغ المياه من الأنبوب الرئيس لإصلاح الخلل الذي أصاب خط مياه الديسي اليوم الثلاثاء.

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وقالت الشركة، في بيان، لها إن أعمال إصلاح العطل الذي حصل في الخط الرئيس الناقل من الديسي إلى العقبة من قبل كوادر شركة مياه العقبة انتهت قبل قليل، موضحة أن عملية ضخ المياه استؤنفت ويجري العمل حاليا على تعبئة خزانات العقبة الرئيسية والتي قد تستمر إلى ساعات منتصف هذه الليلة.



وبينت الشركة أن الضخ إلى شبكة التوزيع سيعود لوضعه الطبيعي مع ساعات الصباح الأولى ولجميع مناطق العقبة دون استثناء.



يشار إلى أن العقبة تحظى بميزة مائية إيجابية تتمثل بعدم انقطاع المياه عن المشتركين داخل المدينة، حيث تضخ فيها المياه على مدار الساعة ونادرا ما يتم اللجوء إلى نظام الدور في توزيع المياه للحد الذي يفتقر فيه بعض المشتركين لخزانات منزلية بل يعتمدون على الخط المائي المباشر في استخداماتهم اليومية، إضافة إلى أن مياه العقبة المستخرجة من آبار الديسي تعد الأنقى على مستوى مياه الشرب في المملكة.