مياه العقبة توضح حقيقة وجود جرثومة في المياه

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- نفت شركة مياه العقبة ما يتم تداوله حول وجود جرثومة في المياه في مدينة العقبة.وقالت الشركة في بيان رسمي الأحد: "يرجى العلم بأنه تم رصد مقطع صوتي يتم تداوله منذ عدة أيام على تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة حول نوعية المياه في العقبة، وأنها تحتوي على جرثومة أدت الى دخول العديد من الإصابات الى المستشفيات في العقبة".وأضافت : "وعليه فإننا نود التأكيد على أن ما يتم تداوله عار عن الصحة ولا يستند الى أي مصدر موثوق بل عبارة عن أقاويل منسوبة الى أشخاص مجهولين".وأكدت في بيانها أن مياه العقبة خالية من أي جراثيم او ملوثات مهما كان نوعها، وهذا بشهادة تقارير الفحوصات المخبرية التي تم اجراؤها من قبل مديرية الصحة ومختبرات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية. أضف الى ذلك أن جودة المياه ومستويات الكلور في الخزانات الرئيسية وشبكة التوزيع يتم التحكم بها وفحصها يوميا من قبل كوادر شركة المياه. لذلك فان أي حالات مرضية تم إدخالها إلى المستشفى ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بجودة ونوعية المياه.وتابعت بالقول :"إن مسؤليتنا في شركة مياه العقبة ليست فقط إيصال المياه للمواطنين، بل الحرص على ان تكون المياه مطابقة لأعلى معايير السلامة وضمن المواصفات القياسية الوطنية والدولية المقبولة، وبحمد الله فان اشهراً كثيرة تمضي دون تسجيل ولو حتى شكوى واحدة حول نوعية المياه ومواصفاتها. حيث ان صحة المواطنين هي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه".وأنهت بالقول : "لذا فاننا نهيب بالاخوة المواطنين عدم تداول هذا التسجيل الصوتي وعدم الهلع مما ورد فيه وهنا لا بد ان تذكر الاخوة المواطنين بضرورة التأكد من القيام بالفحص الدوري على خزانات المياه والتاكد من احكام اغلاقها منعا لسقوط أي شيء من شانه تلويث المياه والفسادها، كما تنصح بمتابعة التنظيف الدوري للخزات واستبدال التالف منها حفاظا على صحتكم وسلامتكم".