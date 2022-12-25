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الأحد، 25-12-2022 09:31 م

مياه اليرموك تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس أحمد بطاينة، جاهزية الشركة بكامل كوادرها للتعامل مع المنخفض الجوي المرتقب دخوله صباح غد الإثنين، بالتنسيق مع غرف عمليات الطوارئ والحكام الإداريين في محافظات الشمال إربد، جرش، عجلون، والمفرق.

ودعا البطاينة في بيان اليوم الأحد ، إلى ضرورة إتباع الإجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات في حال حدوث الانجمادات وذلك بلفها بقطعة قماش أو خيش ومن ثم لفها بقطعة بلاستيكية أو كيس بلاستيكي، حيث ستضمن هذه الإجراءات سلامة العداد وحمايته من التجمد والتعرض لخطر التلف.

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