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الإثنين، 12-12-2022 09:33 ص

مياه اليرموك تطلب شراء آبار خاصة في هذه المناطق - أسماء

كككككك


الوكيل الإخباري - رصد - أعلنت شركة مياه اليرموك، عن رغبتها بشراء آبار خاصة، لغايات الشرب، وفقاً لشروط ومواصفات. 

وبيّنت الشركة في إعلانها، الذي رصده "الوكيل الإخباري" أن شراء الآبار سيكون في المناطق التالية:

الزعتري مناطق: المنارة، حليوة المسارحة، الاشرفية، رحبة، ركاد، الحميدية، الدفيانة، البستانة، زملة الامير غازي، الصالحية، العقاب، روضة الاميرة بسمة، أم الجمال، الحصينيات، الباعج.

البادية الشمالية مناطق :المكيفتة، صبحا

الرمثا مناطق: المحاسي ( طريق الطرة) حدود الرمثا، أبو البصل ( طريق حوارة). 

المفرق مناطق: المشيرفة ( محطة حوشا) سويلمة، جابر، سيما، حويجة، المفردات،  الخالدية، بلعما، الزبيدية، أم مسرب.

ودعت الشركة الراغبين ببيع الآبار مراجعة الشركة للحصول على النموذج الخاص وذلك ظهر يوم الاثنين المقبل 19/12/2022. 

وتاليا تفاصيل الإعلان: 

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