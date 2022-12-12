مياه اليرموك تطلب شراء آبار خاصة في هذه المناطق - أسماء

الوكيل الإخباري - رصد - أعلنت شركة مياه اليرموك، عن رغبتها بشراء آبار خاصة، لغايات الشرب، وفقاً لشروط ومواصفات.



وبيّنت الشركة في إعلانها، الذي رصده "الوكيل الإخباري" أن شراء الآبار سيكون في المناطق التالية:



الزعتري مناطق: المنارة، حليوة المسارحة، الاشرفية، رحبة، ركاد، الحميدية، الدفيانة، البستانة، زملة الامير غازي، الصالحية، العقاب، روضة الاميرة بسمة، أم الجمال، الحصينيات، الباعج.



البادية الشمالية مناطق :المكيفتة، صبحا



الرمثا مناطق: المحاسي ( طريق الطرة) حدود الرمثا، أبو البصل ( طريق حوارة).



المفرق مناطق: المشيرفة ( محطة حوشا) سويلمة، جابر، سيما، حويجة، المفردات، الخالدية، بلعما، الزبيدية، أم مسرب.



ودعت الشركة الراغبين ببيع الآبار مراجعة الشركة للحصول على النموذج الخاص وذلك ظهر يوم الاثنين المقبل 19/12/2022.



وتاليا تفاصيل الإعلان:

اضافة اعلان



