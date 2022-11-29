الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة : الشحن البحري العالمي في خطر

رئيس محكمة الجنايات يمدِّد حظر النَّشر في جريمة قتل بجرش

إصابة مجندة إسرائيلية بجراح خطيرة بعملية دهس شرقي رام الله

وصفة طبية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي – صورة

الكشف عن سبب حادث باص الجامعة الهاشمية - فيديو

بلدية معان: 35 ملاحظة وردت غرفة الطوارئ صباح اليوم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

الكهرباء الأردنية للمواطنين: اضبطوا الكيزر على 60° خلال الشتاء

فيديو - لحظة وقوع حادث باص الجامعة الهاشمية

إربد والطفيلة والمفرق.. أمطار غزيرة تبعث الأمل بموسم زراعي جيد

الثلاثاء، 29-11-2022 01:52 م

مياه اليرموك تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

home


الوكيل الإخباري - أكد المدير العام لشركة مياه اليرموك أحمد البطاينة جاهزية الشركة بكامل كوادرها للتعامل مع المنخفضات الجوية والظروف الجوية المرافقة بالتنسيق مع غرف عمليات الطوارىء والحكام الإداريين في محافظات الشمال (إربد، جرش، عجلون، المفرق) وألويتها لتلقي الشكاوى.

اضافة اعلان

 

كما جدد دعوته للمواطنين لتفقد الخزانات وصلاحية الطواشات حفاظا على المياه من الهدر ومما يتسبب في ارتفاع فواتير المياه وخاصة في فصل الشتاء إذ يحدث عدم القدرة على التمييز بين مياه الأمطار والمياه التي تفيض من الخزانات في حال كانت الخزانات مهترئة أو وجود طواشات تالفة. ومتابعتها بالسرعة القصوى وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق والتشارك في المسؤولية ما بين الشركة والمواطنين.


وأشار البطاينة إلى العديد من الملاحظات التي تحذر منها شركة مياه اليرموك بداية كل فصل شتاء حيث تدعو الشركة المواطنين إلى عدم شبك مزاريب الأسطح على شبكات الصرف الصحي الأمر الذي يؤدي إلى اندفاع المياه العادمة إلى الشوارع والتسبب بمكرهة صحية نتيجة تدفق كميات كبيرة من المياه عن أسطح المنازل إلى داخل شبكات الصرف الصحي والتي تكون أكبر من طاقتها الاستيعابية.


وشدد البطاينة على ضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات في حالات الصقيع وحدوث الانجمادات وذلك بلفها بقطعة قماش أو خيش ومن ثم لفها بقطعة بلاستيكية أو كيس بلاستيكي حيث ستضمن هذه الإجراءات سلامة العداد وحمايته من التجمد والتعرض لخطر انفجار العداد.


وقال إن بعض المواطنين يقومون بإزالة أغطية مناهل الصرف الصحي في الشوارع من أجل تصريف مياه الأمطار المتجمعة لذا فان هذا التصرف يتسبب في انسداد الخطوط نتيجة دخول العديد من المواد الصلبة
كالحجارة الصغيرة والرمال وقطع الكرتون والأكياس البلاستيكية التي تجرفها مياه الأمطار إلى داخل المناهل مما يستدعي بذل جهود كبيرة من أجل إزالة الانسدادات بعد أن تكون المياه العادمة ملأت الشوارع وأضرت بالمجاورين وخصوصا من يسكنون شقق التسوية، ناهيك عن الضرر الذي قد يتسبب للمارة والمركبات عند إزالة أغطية المناهل لتكون عرضة لسقوط المركبات أو المواطنين.


وأضاف البطاينة أن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد وأن أي تعديل يطرأ نتيجة أي عطل فني يتسبب في توقف الضخ أو الإخلال ببرناج التوزيع سيتم الإعلان عنه مباشرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ودعا المواطنين إلى اعتماد رقم الشكاوى الموحد (117116 ) لشكاوى المياه والصرف الصحي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1669716166226

وزيرة الدولة للشؤون القانونية تؤكد أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي

70044_9_1645639586

رئيس محكمة الجنايات يمدِّد حظر النَّشر في جريمة قتل بجرش

6385c472365f6

الكشف عن سبب حادث باص الجامعة الهاشمية - فيديو

317668773_135327505981844_8886037448511059644_n

بلدية معان: 35 ملاحظة وردت غرفة الطوارئ صباح اليوم

ببب

الكهرباء الأردنية للمواطنين: اضبطوا الكيزر على 60° خلال الشتاء

لالالالالالالا

فيديو - لحظة وقوع حادث باص الجامعة الهاشمية

أخبار متعلقة
وزارة التنمية الاجتماعية

التنمية تعلن عن جاهزية مديرياتها لمواجهة الظروف الجوية السائدة

1667305576887

رئيس الوزراء يلتقي وزير الدفاع الكويتي

752t5DMN9BVurcOLLICR9qzPSEaA8T6YxrdbrPgD

السير توضح حول استخدام الدرون خلال أوقات الذروة

1667298562048

سفارة المملكة في الصين تنظم نشاطا لترويج الأردن سياحيا

319350_5_1614072740

فلس الريف أقر دعم 307 منازل بكلفة 915 ألف دينار الشهر الماضي

WhatsApp Image 2022-11-01 at 11.52.29 AM

المياه: ضبط اعتداء على خط رئيسي في جنوب عمان