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الأحد، 04-12-2022 02:26 م

لحظة انفجار منهل في الرمثا قذف باص في الهواء - فيديو

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الوكيل الاخباري -تيماء عبيدات

 

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 وقع حادث انفجار بمنهل صرف صحي في مدينة الرمثا بمحافظة إربد أمس السبت اثناء مرور باص نقل مشترك فوقه .


وقال سائق الباص لـ "الوكيل الاخباري"  أنه وأثناء مسيره فوق المُنهل بشكل اعتيادي تفاجأ بحدوث الانفجار الذي رفع مركبته عن الأرض وأدى الى الحاق ضرر كبير بالباص.


بدورها قالت بلدية الرمثا لـ "الوكيل الإخباري" إن المنهل تابع لشركة مياه اليرموك مبينة أن سبب الانفجار هو عدم اجراء الصيانة اللازمة للمُنهل ما أدى إلى انفجار الأسمنت داخله.


بدورها قالت مياه اليرموك أن مسؤولية صيانة المناهل بعد تسليمها تقع على عاتق بلدية الرمثا.

 

 




 

 


 

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