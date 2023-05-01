نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القوات البرية المركزية الأمريكية

الوكيل الإخباري - استقبل نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة العميد الركن عبدالله الشديفات اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد القوات البرية المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك والوفد المرافق له.

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وبحث نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



واستمع العميد الركن الشديفات والوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الأمريكي في عمّان، إلى عدد من الإنجازات العسكرية التي تبين مجالات التعاون الثنائي للمرحلة المقبلة بين البلدين الصديقين، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.



وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى رفع الكفاءة القتالية لمنتسبيها، من خلال التعاون والتنسيق مع القوات الصديقة والشقيقة، وزيادة التمارين والتدريبات المشتركة، وصولا إلى أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي، لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تعنى بالحفاظ على أمن واستقرار المملكة والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

