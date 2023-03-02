ولي العهد يشارك بمسير تعبوي نفذته كتيبة المدرعات/2 الملكية - فيديو

الوكيل الاخباري - شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مسير تعبوي نفذته كتيبة المدرعات/2 الملكية.



ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي، عبر صفحتها في منصة “فيسبوك”، اليوم الخميس، مقطعا مصورا لنشامى كتيبة المدرعات/2 الملكية وهم ينفذون مسيراً تعبوياً في أحد الميادين المخصصة ضمن برامجها التدريبية.



وبينت القيادة العامة أن جميع مرتبات الكتيبة نفذت التمرين كل حسب اختصاصه، بمشاركة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بواجبه مساعداً لقائد السرية الأولى التابعة للكتيبة التي يخدم سموه فيها حالياً.

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