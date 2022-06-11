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السبت، 11-06-2022 04:44 م

نتائج انتخابات اتحاد الكتاب الأردنيين - أسماء

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الوكيل الإخباري - انتخب أعضاء الهيئة العامة لاتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، اليوم السبت، الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد في العامين المقبلين (2022-2024).

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وفاز برئاسة الاتحاد عليان العدوان بعد أن نال أعلى الأصوات متفوقاً على منافسيه: محمود رحال ومحمود الداوود، وحصل العدوان على 66 صوتاً مقابل 55 لرحال فيما حصل الداوود على 9 أصوات وألغيت ورقتين.


وشارك في العملية الانتخابية التي جرت في المركز الثقافي الملكي بإشراف مباشر من وزارة الثقافة، 132 عضواً من اصل 162 يحق لهم الانتخاب.


وفاز ثمانية مترشحين بمقاعد الهيئة الإدارية من أصل 22 مترشحاً، وهم: بديع عوض الله وحصل على 75 صوتاً، وضيف الله الوريكات وحصل على 59 صوتاً، ووائل عبد ربه وحصل على 57 صوتاً، ومهدي العلمي وحصل على 55 صوتاً، وإبراهيم السواعير وحصل على 55 صوتاً، وشيرين العواملة وحصلت على 53 صوتاً، وسوسن المهتدي وحصلت على 47 صوتاً، وعدله الكوز وحصلت على 47 صوتاً.


فيما تنافس 10 مترشحين على مقاعد لجان العضوية الخمس، بمعدل مترشحين اثنين عن كل شعبة، فعن شعبة "البحوث والفكر"، فاز هاشم مناع وحصل على 59 صوتاً، وعن شعبة "الكتابة الإبداعية"، فازت زهرة الزيات وحصلت على 62 صوتاً، وعن شعبة "التراث الشعبي" فازت أمل الزعبي وحصلت على 72 صوتاً، وعن شعبة "الترجمة" فاز محمد الجبور وحصل على 61 صوتاً، وعن شعبة "الإعلام" فاز غسان عويس وحصل على 61 صوتاً.

 




 

 


 

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