نثر ملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها

الوكيل الإخباري - باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأربعاء، نثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها بحسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية، تحسبًا لحدوث أي انزلاقات بسبب الانجمادات.

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وعممت الوزارة، على المديريات والمكاتب بنثر الملح على الطرقات المعرضة للانجماد في مختلف مناطق المملكة بشكل مستمر، خصوصا الطرق المؤدية للمستشفيات والمرافق الحيوية ضمن الاختصاص، وتقديم أشكال الدعم والإسناد اللازم للشركاء العاملين في الميدان لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع القائم على التشاركية والتعاون.



وحذرت الوزارة، سالكي الطرق الخارجية والطرق ضمن اختصاصها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب على بعض الطرق، واحتمالية تشكل الانجماد على طرق أخرى.



ودعت، إلى توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم استخدام المركبات إلا للضرورة القصوى خلال ساعات مساء السبت المتأخرة وفجر الأحد، والالتزام بتعليمات كوادرها الشركاء العاملين في الميدان، تزامناً مع التوقعات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية التي تفيد باحتمالية تشكل الانجماد في مختلف مناطق المملكة في ساعات الليل المتأخرة.

ف الجوية السائدة وعدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الكرك: 0780377242

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158

غرفة عمليات أشغال مديرية محافظة عجلون:0787700258

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377136

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291

غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا: 0780377179

