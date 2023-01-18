متى يستقبل الأردنيون خمسينية الشتاء لهذا العام؟

الوكيل الإخباري - يمتد فصل الشتاء 90 يوما تقسم إلى قسمين الأول فترة المربعانية، وتستمر 40 يوماً، والثاني فترة الخماسينية أو خمسينية الشتاء، وتستمر 50 يوماً، وتسمى أيضا بفترة السعودات.

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وتبدأ خمسينية الشتاء بعد انتهاء المربعانية مباشرة، حيث تنتهي المربعانية مع نهاية شهر كانون الثاني، وعندها تبدأ فترة خمسينية الشتاء، والتي سميت بهذا الاسم لأنها تستمر تقريبا 50 يوماً.



ويحدد تاريخ بداية خمسينية الشتاء بداية الشتاء وانتهاء المربعانية، حيث يبدأ الشتاء في 21 أو 22 أو 23 كانون أول، فتبدأ الخمسينية بعد 40 يوماً.

وتبدأ خمسينية الشتاء في الاردن هذا العام يوم 1 شباط، و تستمر حتى نهاية فصل الشتاء يوم 21 آذار، وهو يوم الاعتدال الربيعي.



وتُشكل فترة خمسينية الشتاء ما نسبته 38٪ من مجاميع هطول الأمطار في المملكة.