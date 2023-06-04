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الأحد، 04-06-2023 11:29 م

نحو ربع العدادات الكهربائية في الأردن "ذكية"

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد العدادات الكهربائية الذكية المركبة في كل القطاعات، نحو 568 ألف عداد كهرباء ذكي، بنسبة 23% من إجمالي عدادات الكهرباء، وفق الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق.

وأوضحت القاق في تصريحات صحفية، أن العداد الذكي يتيح إمكانية إصدار الفاتورة عن بعد، والرقابة اللحظية من المشترك على عداده، وتتيح كذلك عملية وصل التيار الكهربائي وفصله عن بعد، وتساهم أيضا في تخفيض الفاقد.

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