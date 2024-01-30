نحو 83 مليون دينار أرباح مصفاة البترول في 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، عن تحقيق أرباح بلغت 82.6 مليون دينار عن العام 2023.

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وأشارت الشركة في بيان صحفي، إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغت 175 مليون دينار نهاية العام الماضي.



وبينت أن حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل سجلت نحو 81 مليون دينار.



واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبد الكريم العلاوين، النتائج المالية المتميزة للشركة للعام 2023، مؤكدا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة والتزام فريق العمل بأعلى معايير الكفاءة والابتكار في القطاع.



ولفت العلاوين إلى أن استراتيجية الشركة التي ركزت على التحديث والتوسع أسهمت في تعزيز مكانة الشركة.



ونوه إلى أن عام 2023 كان عامًا للتطور والنمو المستدام، مؤكدا التطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام المقبلة.

