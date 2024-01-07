المركزي يُصدر تعميماً لشركات الصرافة العاملة في المملكة

الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي الأردني، تعميماً على كافة شركات الصرافة العاملة في الأردن، بضرورة تزويد البنك بالبيانات المالية الختامية لعام 2023، خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار المقبل.



وجاء في التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن تتضمن البيانات الختامية كافة الإيضاحات المُتعلقة بها، وبما ينسجم مع مقتضيات المادة 6 من تعليمات توثيق العمليات المصرفية، والاحتفاظ بها ومسك السجلات والحسابات، وإعداد البيانات المالية رقم 11/2023 الصادرة بموجب قرار البنك المركزي .



ودعا البنك في التعميم شركات الصرافة إلى أهمية التقيد التام، وبخلاف ذلك ستكون الشركات غير المُلتزمة عرضة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها.

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