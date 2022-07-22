ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

الوكيل الاخباري - أقام اتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها بالتعاون مع منتدى ياجوز الثقافي ووزارة الثقافة-مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في محافظة الزرقاء والجامعة الهاشمية مساء امس الخميس, ندوة عمل ثقافية حول علم الأنساب شاركت فيها مؤسسات وجمعيات ومنتديات ثقافية, وذلك ضمن فعاليات الرصيفة مدينة الثقافة الأردنية للعام 2022.



وتحدث الرئيس الفخري للاتحاد فيصل الأدهم حول عمل الاتحاد واهتماماته التأريخية والتوثيقية لعلم الأنساب وأهمية توثيق التراث الإنساني والحضاري للقبائل العربية وما تشكله هذه الدراسات من مرجعية مهمة للباحثين والدارسين.

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