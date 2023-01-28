ندوة عن الأردن ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

الوكيل الاخباري - قال مدير مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي الدكتور مهند مبيضين، خلال ندوة أقيمت في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 54، اليوم السبت، ضمن مشاركة الأردن كضيف شرف على المعرض، إن العلاقات الأردنية المصرية تتسم بقوة التلاحم والترابط، خاصة في الفترة الملكية.



وأشار إلى عدد من الرسائل المتبادلة بين البلدين التي تظهر علاقات البلدين، ومنها الوثائق الموجودة التي جمعت بين الملك المؤسس عبدالله الأول- طيب الله ثراه بالملك فاروق؛ إذ تظهر الرسائل أن الملك فاروق كان يخاطب الملك المؤسس، بـ"صديقي الوفي العظيم" ويختتمها "صديقكم الوفي".

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