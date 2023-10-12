الخميس 12-10-2023
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الخميس، 12-10-2023 10:09 ص

نزول الارسال يشهد حادث تدهور وانقلاب باص على أحد المنازل - صور

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الوكيل الإخباري - وقع صباح اليوم الخميس، حادث تدهور لحافلة نقل عام متوسطة، داخل حديقة منزل، على طريق نزول الإرسال، في منطقة صويلح. 

وقال مواطنون من سكان المنطقة لـ " الوكيل الإخباري" إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها ما أدى إلى تدهورها وارتطامها بجدار وانقلابها داخل حديقة منزل، مضيفين أنه لم ينتج عن الحادث إصابات بشرية لأن الحافلة لم تكن تقل ركاباً. 

وأشاروا إلى أن طريق نزول الارسال يشهد يومياً حوادث تدهور وانقلاب بسبب السرعات العالية، وعدم وجود مطبات و شواخص تحذيرية، مطالبين بإيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤرقهم منذ سنوات. 

وكان موقع "الوكيل الاخباري" سلّط الضوء من خلال تقرير مصور على خطورة هذا الشارع، وما يسببه من حوادث قاتلة، إلا أنه لم يحدث أي تغيير لم تتخذ الجهات المعنية أي إجراء بالرغم من الإتصالات مع المسؤولين.

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