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الإثنين، 19-07-2021 02:47 م

نسب الإشغال في فنادق البحر الميت ما بين 60-65%

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية المهندس عبدالحكيم الهندي إن التفاؤل يخيم على القطاع، بعد ارتفاع نسبة إشغال الفنادق والمرافق الفندقية في العاصمة عمان ومنطقة البحر الميت .اضافة اعلان


وأضاف الهندي إن الجمعية لم تلحظ أي تحسن على نسب الاشغال في منطقة اقليم البتراء لخصوصية المنطقة واعتمادها بشكل رئيسي على السياحة الخارجية، نأمل في الأشهر القليلة القادمة زيادة أعداد الزوار القادمين للمملكة من الخارج .

وقال إن نسب الإشغال خلال فترة عيد الأضحى المبارك من صباح يوم الثلاثاء و لغاية مساء يوم السبت في العاصمة عمان ستكون النسب تتراوح ما بين 50%-55% ومعظم الحجوزات من القادمين من الخارج ومن الخليج العربي، وفي منطقة البحر الميت ما بين 60%-65% معظهم سياحة داخلية .

 




 

 


 

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